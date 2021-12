Consumul de seminte de in are numeroase beneficii pentru organism, printre care se numara scaderea colesterolului si reglarea tranzitului intestinal.

Daca nu esti genul de persoana pasionata de combinatii gastronomice, mai ales cand vine vorba despre seminte si samburi, probabil ca nu vei fi prea incantata de consumul zilnic al acestora. De aceea, noi ne-am gandit sa iti oferim o varianta pe care nu o vei putea trece cu vederea. Este vorba despre ceaiul de in, care are o aroma deosebita si aceleasi beneficii pe care le au si semintele consumate ca atare.

De ce ar trebui sa consumi ceai de in

Semintele de in sunt un leac folosit de sute de ani, ele avand proprietati miraculoase, printre care si prevenirea diverselor tipuri de cancer (melanom, cancer mamar etc). Cercetarile au aratat ca pacientii care au consumat vreme de 30-40 de zile seminte de in au reusit sa amelioreze boala. Markerii tumorali au scazut simtitor, motiv pentru care s-a decis ca proprietatile acestui remediu sa fie studiate in continuare.

Cum aceste seminte contin acizi Omega 3 si Omega 6, vei reusi sa previi si hipercolesterolemia, o afectiune des intalnita in zilele noastre, care poate duce la boli cardiovasculare grave. Conform studiilor, nivelul colesterolului rau poate scadea cu pana la 22% in doar doua luni.

Inca una dintre problemele societatii actuale este reprezentata de numeroasele cazuri de diabet. Din fericire, insa, cu ajutorul ceaiului de in, poti tine in frau glicemia, prevenind astfel aceasta afectiune care se poate dovedi a fi fatala, ducand la diverse complicatii.

Nu in ultimul rand, ceaiul de in iti poate veni in ajutor daca te confrunti cu simptomele menopauzei. De obicei, medicii recomanda in acest caz terapia cu hormoni de substitutie, insa daca preferi metodele naturiste, poti apela la semintele de in, care vor avea acelasi efect benefic.

Cum se prepara ceaiul de in

Mai intai, trebuie sa macini semintele de in folosind o rasnita electrica, pentru ca au o coaja groasa, care nu permite ca substantele benefice din interior sa fie usor de asimilat. Pune pulberea in niste filtre pentru ceai, obtinand astfel niste pliculete asemanatoare cu cele de ceai clasic. Cantitatea trebuie sa fie de aproximativ o lingurita de materie prima la un pliculet.

Ceaiul este de fapt o infuzie, asa ca plicul va sta timp de 10-15 minute in apa fierbinte, dupa care poti bea licoarea vindecatoare. Daca nu esti prea incantata de gustul ei, poti adauga putina miere sau scortisoara.

Atentie! Ceaiul de in nu trebuie consumat de catre femeile insarcinate sau care alapteaza!