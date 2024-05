"Acum am (salariul – n.red.) vreo 13.000 lei net. E plafonat din 2019, deci una din categoriile la care n-a mai crescut salariile. Pe bună dreptate, pentru că încă e un salariu bun în România, nu putem să ne plângem. Cred că la Consiliul Județean salariul e undeva pe la 10.000 sau sub 10.000 lei. Nu ar fi foarte, foarte mare diferența, însă să știți că asta e o problemă. N-o să aduci oameni performanți din privat dacă nu-i plătești bine", a afirmat Alfred Simonis candidatul PSD-PNL pentru președenția Consiliului Județean Timiș, într-o emisiune online.

Alfred Simonis și-a anunțat candidatura la șefia Consiliului Județean Timiș. Primul său îndemn electoral



"Am spus de primari, când s-au mărit salarii la primari cu vreo 200 lei și a fost un mare scandal național. Oameni buni, n-o să vină omul care a fost manager la Londra, s-a întors în România după 15 ani și vede că nu-i place cum se dezvoltă comunitatea lui și vrea să se implice (...) și trebuie să meargă pe 4.000 lei primar la el în sat. Nu vine și îți rămâne același primar fără școală, fără studii, fără să atragă fonduri europene și fără să aibă o motivare, alta decât să își ia salariul, să conducă acolo ca un vătaf localitate", a mai afirmat Simonis.