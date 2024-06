Această afirmație vine pe fondul deciziei recente a unui for statutar al PSD, care a confirmat că partidul va avea un candidat propriu pentru alegerile prezidențiale.

„Am spus si ieri, daca vreti va spun si astazi si maine. Noi am decis intr-un for statutar, ieri, foarte clar – Partidul Social Democrat va avea candidat pentru functia de presedinte. Nu exista daca…Sunt ferm convins ca PSD va castiga alegerile prezidentiale, iar cea mai mare sansa o sa ne-o dati dumneavoastra, romanii, cand o sa faceti o raportare la cei 20 de ani de presedinti de dreapta”, a spus Marcel Ciolacu.

„Grija mea nu este functionarea unei coalitii guvernamentale, grija mea pe care am avut-o si la alegerile care au trecut, acum, a fost cum functioneaza Guvernul Romaniei. Si a functionat impecabil. Si nu e prima oara cand le-am multumit si le multumesc colegilor mei de la ambele partide pentru maturitatea politica de care au dat dovada”, a mai declarat Ciolacu.

Premierul a respins categoric varianta ca actuala guvernare sa se rupa.

„Nu, nu exista nici cel mai mic risc. Romania are nevoie de stabilitate. Si e o discutie foarte clar avuta in momentul in care PSD a acceptat, intr-un moment foarte complicat Romaniei, sa vina la guvernare. Si cred ca suntem doi oameni politici care ne respectam, atat eu cat si domnul Nicolae Ciuca”, a aratat presedintele PSD.