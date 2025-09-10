Fostul ofițer al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Bălan, 47 de ani, este cercetat pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informații clasificate către ofițeri KGB din Belarus.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2024–2025, Bălan, care a deținut funcții de conducere în SIS, s-a întâlnit de două ori la Budapesta cu agenți ai serviciilor secrete belaruse, cărora le-ar fi predat date secrete, ar fi primit instrucțiuni și plăți, acțiuni care au pus în pericol securitatea națională a României.

Investigația a fost coordonată prin EUROJUST și s-a derulat cu sprijinul serviciilor de informații și al procurorilor din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova.