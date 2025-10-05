Alertă de la ANM. Vreme rece, vânt şi ploi de duminică seară până joi dimineaţă HARTA

Meteorologii anunţă că începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar la altitudini mari va ninge viscolit.

ANM a emis duminică o informare pentru intervalul 5 octombrie, ora 21 – 9 octombrie, ora 10
când sunt prognozate ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului şi vreme rece.

„Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga ţară. Cantităţile de apă vor fi însemnate şi se vor acumula 25…50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea şi Moldova, 70…100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) şi până miercuri dimineaţa (8 octombrie)”, transmit meteorologii.

