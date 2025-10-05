ANM a emis duminică o informare pentru intervalul 5 octombrie, ora 21 – 9 octombrie, ora 10

când sunt prognozate ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului şi vreme rece.

„Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga ţară. Cantităţile de apă vor fi însemnate şi se vor acumula 25…50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea şi Moldova, 70…100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) şi până miercuri dimineaţa (8 octombrie)”, transmit meteorologii.