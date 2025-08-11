Reprezentanții instituției informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Portugheză asupra faptului că autorităţile centrale au prelungit starea de alertă la nivel naţional până la data de 13 august 2025, în contextul menţinerii riscului extrem de incendii de vegetaţie, în majoritatea regiunilor ţării.

Potrivit MAE, rămân în vigoare măsurile excepţionale de prevenire şi protecţie împotriva incendiilor, după cum urmează:

• interzicerea accesului, circulaţiei şi staţionării vehiculelor în zonele împădurite;

• interzicerea utilizării focului deschis, a artificiilor şi a altor dispozitive pirotehnice;

• restricţionarea utilizării echipamentelor şi utilajelor care pot genera scânteie sau pot produce aprinderi accidentale.

MAE recomandă cetăţenilor români să consulte următoarele surse oficiale: pagina de internet a Guvernului Republicii Portugheze (https://www.portugal.gov.pt/pt/gc25), respectiv a Institutului Portughez pentru Mare şi Atmosferă - IPMA, (https://www.ipma.pt/en/riscoincendio/rcm.pt/), precum şi pagina Autorităţii Naţionale de Urgenţă şi Protecţie Civilă (https://prociv.gov.pt/pt/home/), care conţin informaţii actualizate şi hărţi zilnice de prognoză a evoluţiei incendiilor de vegetaţie.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351. 927.411.628.