Președintele Joe Biden a cerut Congresului să trimită proiectul de lege privind ajutorul de 39,8 miliarde de dolari (32,6 miliarde de lire sterline) în asistență economică, umanitară și de securitate – la biroul său în această săptămână.

Conducerea Congresului a fost de acord să facă acest lucru, iar proiectul de lege, care este cu aproape 7 miliarde de dolari mai mare decât ceea ce a cerut președintele luna trecută, a fost pregătit pentru o trecere rapidă, potrivit BBC.

Însă senatorul Rand Paul a blocat proiectul de lege privind ajutorul suplimentar pentru Ucraina cu o valoare record de aproape 40 de miliarde de dolari. Republicanul s-a opus adoptării proiectului de lege în formularea actuală și cere modificarea legislației, scrie CNN.

Din cauza lui, decizia privind ajutorul Ucrainei este amânată cel puțin până săptămâna viitoare.

Senatorul republican Rand Paul s-a opus a ceea ce el a numit „un cadou pentru Ucraina” și a blocat votul rapid, argumentând că pachetul are nevoie de o modificare pentru a supraveghea plata fondurilor.

„Nu putem salva Ucraina condamnând economia SUA”, a spus Rand Paul înaintea votului, adăugând că „jurământul meu este față de Constituția SUA, nu față de o națiune străină și, indiferent cât de mult simpatizăm cu o cauză, jurământul meu este față de securitatea națională a Statelor Unite ale Americii”.

#Kentucky Senator Rand Paul blocked a bill to allocate additional aid to #Ukraine in the record amount of almost $40 billion: he opposed the adoption of the bill in the current wording.



Because of him, the decision on aid to Ukraine is postponed at least until next week. pic.twitter.com/vENV25vgLX