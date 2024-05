Firma de consultanță a Elenei Istode apare în dosarul DNA în care sunt cercetați generalii în rezervă Florian Coldea și Dumitru Dumbravă. A fost înființată în 2020, are zero angajați și de la înființare până acum a avut profituri fabuloase. Rata profitului net a depășit 90% în trei din patru ani.



Și firmele generalilor Coldea și Dumbravă aveau profituri imense, tot din consultanță. Datele publice arată că rata profitului acestor companii depășea 50%, fiind, în ultimii ani, de circa 90%. Firma fostului general Dumbravă, care de asemenea are zero angajați, a avut, în 2023, o cifră de afaceri netă de peste 6 milioane de lei.



Nici firma lui Florian Coldea nu a dus-o prost. Aceasta a avut în 2023 nu mai puțin de 6,11 milioane de lei cifră de afaceri și doar 4 angajați. Datele de pe site-ul ministerului de Finanțe arată că activitățile ei erau de inginerie și consultanță tehnică.