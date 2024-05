Adrian Năstase a făcut dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea Plus despre Florian Coldea și legătura generalului cu Traian Băsescu. Fostul premier a declarat că, o lungă perioadă de timp, Coldea a fost "un instrument pentru statul condus de Băsescu". Adrian Nastase se considera primul experiment politic al lui Florian Coldea, care a început în anul 2006 o acțiune împotriva sa, chiar în campania electorală. Fostul premier susține că Traian Băsescu l-ar fi abordat și i-a mărturisit că dosarele i-au fost făcute de fapt de Coldea. Realitatea PLUS i-a solicitat o reactie fostului sef de stat, insa nu am primit niciun raspuns pina la aceasta ora.