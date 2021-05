Declarațiile au fost făcute la lansarea Barometrului de Securitate realizat de Centrul de Cercetări Sociologice LARICS, pe 28 aprilie, de directorul Oficiului Informaţii Integrate la Departamentul Securităţii Naţionale din cadrul Administrației Prezidențiale.

Consilierul prezidențial de stat Constantin Dudu Ionescu a dat exemplul medicului Flavia Groșan, care nu a fost sancționată de Colegiul Medicilor Bihor după declarațiile controversate și mediatizate despre protocoalele „greșite” din spitale pentru tratamentul COVID-19.

Consillierul Dudu-Ionescu a vorbit în acest caz de „lipsa de responsabilitate” a celor care trebuiau să ia atitudine: „În democrație și, mai ales cu libertatea care vine, intervine un concept extraordinar de greu care, în opinia mea, nu a devenit încă parte a înțelegerii noastre a ceea ce înseamnă libertate. Și anume responsabilitate: responsabilitate instituțională, responsabilitate a societății, responsabilitate individuală”.

Reamintim că medicul pneumolog a stârnit, în luna martie, o întreagă dispută națională după ce a emis mai multe teorii controversate legate de COVID-19. Flavia Groșan a vorbit și despre o schemă de tratament proprie, care ar avea eficiență 100% și cu ajutorul căreia ar fi vindecat 1.000 de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 în cabinetul ei privat, fapt rămas nedovedit. Medicul bihorean a susținut și că tratamentul cu oxigen aplicat în spitale în pre-ATI și în ATI ar duce chiar la decesul bolnavilor COVID-19.

„Acum câteva săptămâni, Colegiul Medicilor dintr-o anumită localitate (nu o menționez) s-a autosesizat, spunând că ceea ce s-a întâmplat cu declarațiile unui confrate de-al domniilor lor, că 80 la sută saturație de sânge este ok, nu e nicio problemă, că de fapt protocoalele în COVID din spitale sunt proaste, deci, Colegiul Medicilor pe bună dreptate s-a adunat, numai că sfârșitul a fost următorul: a fost o discuție colegială. (...)

Colegiul Medicilor, prin atitudinea, în opinia mea, lipsită de responsabilitate, nu a spus nu acestor aserțiuni pe care un confrate de-al domniilor lor, ci, dimpotrivă, prin lipsă de responsabilitate, nu a acționat... (...)

Acum nu ai nevoie de fake-news, n-ai nevoie de niciun fel de conspirație mondială din moment ce Colegiul Medicilor certifică ceea ce spunea lumea aici: de ce să te mai vaccinezi când toate lucrurile astea or să treacă oricum? (...) Securitatea națională, chiar și cea extinsă, începe cu instituțiile și se termină cu cetățeanul obișnuit”, a declarat Constantin Dudu-Ionescu, în urmă cu o săptămână, cu ocazia lansării Barometrului de Securitate realizat de Centrul de Cercetări Sociologice LARICS.

„Concluzia mea, a unui cetățean obișnuit, care am fost obișnuit ca atunci când te duci la spital să ți se măsoare și saturația, dacă ai sub 96 la sută să-ți spună că ai o problemă... Dacă mă duc, Doamne ferește, într-un spital pentru COVID, noroc că m-am vaccinat de două ori (...), o să am o problemă cu protocolul. Ce fake-news?! Nu mai e nevoie de niciun fake-news...”, a mai spus consilierul prezidențial pentru securitate.