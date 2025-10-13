După zeci de ani dedicați scenei, Marilena Chelaru a fost nevoită să se retragă din fața reflectoarelor din cauza bolii de care suferea. Mai mult, după cele patru accidente vasculare, o lovitură dură pentru ea a fost și pensia primită. Fără ajutor din partea nimănui, aceasta trăia cu doar 2 mii de lei lunar. Cel puțin 500 de lei plătea doar pe medicamente, și nu de puțe ori a vorbit despre drama prin care trecea.



În ciuda încercărilor grele cu care se confrunta, Marinela Chelearu și-a păstrat mereu zâmbetul pe buze care a cucerit publicul ani la rând. Actrița a continuat să lupte până în ultima clipă.



Apropiații acesteia sunt îndurerați de vestea morții. Aceștia îi pot aduce un ultim omagiu, la Cimitirul Tudor Vladimirescu din Capitală, acolo unde va fi înmormântată.