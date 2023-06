Mananci tarziu

Masa tarzie in noapte creste nivelul de insulina si obliga organismul sa produca mai putina melatonina. Putina melatonina in organism inseamna un somn greu si agitat. Este recomandat sa mananci cu cel putin trei ore inainte sa te culci.

Lumina de veghe

Expunerea la lumina, fie ca este vorba de lumina de la telefon, televizor etc., lumina de veghe sau iluminatul stradal, iti afecteaza somnul si creste nivelul de cortizol care a fost asociat cu acumularea kilogramelor, scrie Sfatul Parintilor. Pentru a preintampina aceasta problema, ai grija ca in camera sa fie intuneric si sa elimini toate dispozitivele cu beculete.

Bei mult

Hidratarea pe timpul noptii este importanta, insa daca bei prea multe lichide inainte de culcare risti sa faci mai multe drumuri la WC. Un somn fragmentat inseamna un risc crescut de a dezvolta obezitate.

Exercitii fizice

Stilul sedentar contribuie la acumularea kilogramelor in plus, insa sa faci exercitii fizice inainte de culcare este la fel de rau. Miscarea ridica temperatura corpului si astfel scade productia de melatonina. Iar tulburarile de somn cresc productia de cortizol.

Caldura in dormitor

Daca in dormitor este prea cald, somnul nu va fi de calitate. Astfel, in timpul somnului nu vor fi arse corespunzator caloriile, iar riscul sa te ingrasi creste considerabil. In dormitor nu ar trebui sa fie mai mult de 21 de grade Celsius.

Haine stramte

Pijamalele ar trebui sa fie comode si lejere. Daca sunt prea stranse pe corp, cresc temperatura si se intrerupe circuitul hormonal.