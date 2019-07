Simona Halep finala Wimbledon 2019. La ce oră începe meciul cu Serena Williams?

WTA, Serena Williams, Simona Halep, clasament WTA, Simona Halep Serena Williams, simona halep live, halep live, halep serena williams, simona halep finala, finala wimbledon, Simona Halep vs Serena Williams, halep serena, simona halep wimbledon 2019, finala wimbledon 2019, meci halep azi, simona halep live acum, tenis wimbledon, wimbledon live, la ce ora joaca halep finala, meci simona halep wimbledon 2019

Simona Halep finala Wimbledon 2019. Simona Halep (locul 7 WTA) și americanca Serena Williams (10 WTA) se înfruntă astăzi, de la ora 16:00, în finala turneului pe iarbă de la Wimbledon.

Azi noapte, Simona s-a relaxat pe malul Tamisei.

Simona Halep a declarat, mai mult în glumă, că se va arunca în râul Tamisa indiferent de rezultatul finalei de sâmbătă.

Simona Halep, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7, joacă sâmbătă, la Wimbledon, împotriva Serenei Williams a cincea finală de grand slam, a treia de turneu în acest an şi cea cu numărul 36 (în total) din carieră, la simplu. Simona Halep a câştigat un singur grand slam, la Roland Garros, anul trecut.

Simona Halep finala Wimbledon 2019. Serena Williams are de partea ei în meciul împotriva româncei Simona Halep nu doar palmaresul devastator al meciurilor directe, ci și susținerea din tribune a celor mai importante persoane prezente la meci, Ducesa de Cambridge și Ducesa de Sussex, Megan și Kate Middletone.

Megan Markle este prietenă foarte bună cu Serena Williams și a participat la cele mai importante meciuri ale acesteia din ultimul an, conform Daily Mail.

Ducesele Kate şi Meghan au anunţat că vor fi prezente în tribună pentru ultimul act al competiţiei. De altfel, Meghan Markle este şi prietenă bună cu adversara Simonei, Serena Williams.

În schimb, Kate Middleton ar putea să îi facă galerie româncei, care a şi anunţat că speră să fie susţinută de soţia prinţului William.

Simona Halep finala Wimbledon 2019. "Anul trecut am pierdut finala, dar nu-mi mai amintesc mare lucru. Îmi amintesc că eram obosită şi că Angie (Kerber) a jucat incredibil. Am fost tristă, dar am fost mândră de mine. Nu am putut face nimic în acel meci, dar am făcut ce am putut. Fizic, nu eram pregătită. Îmi amintesc că după aceea, m-am antrenat şi antrenat pentru a reveni la cea mai bună formă fizică. Deci, situaţia este diferită. Tot anul, eu am încercat să rămân în formă pentru a putea juca turneele de Mare Şlem", a spus Serena Williams.

Simona Halep finala Wimbledon 2019. Țiriac îi dă Simonei cheia pentru trofeul de la Wimbledon: „A treia minge nu mai există!”

Ion Țiriac a dezvăluit modalitatea prin care Simona Halep o poate răpune mâine pe Serena Williams, în finala de la Wimbledon.

Simona trebuie să o facă pe Serena Williams să alerge mult, este de părere Ion Țiriac. Fostul mare tenismen a subliniat importanța felului în care Halep va juca prima minge.

”Prima minge pe care o joacă Halep mereu e importantă! Fie că servește sau primește. Dacă ea e în stare să o miște pe Serena cu prima minge, să nu-i dea o minge care să fie comodă pentru ea, atunci câștigă.

E mult mai jucătoare și mult mai atletă. Trebuie să recunoaștem asta. Dacă ea reușește să o miște 2-3 metri pe Serena cu prima minge, iar cu a doua minge, care îi deschide terenul, o mai mișcă alți 2-3 metri, a treia minge nu mai există”, a spus Țiriac, pentru Gazeta Sporturilor.

Simona Halep finala Wimbledon 2019. Țiriac a explicat, totodată, că Serena Williams are probleme la recuperare și că se deplasează lent pe teren.

”Pe hârtie, după părerea mea, Serena ar trebui să aibă mult mai multă frică sau emoție decât Simona în finala de la Wimbledon. Pentru că a fost de multe ori acolo, în finală, câștigătoare de 7 ori, dar Serena de azi nu mai e cea de acum 10 ani.

Are 25 de kilograme în plus, are și mai mulți ani și nu se mai recuperează așa cum era înainte. Pentru că pe Serena am urmărit-o. În semifinale, la 6-1 și 5-2, abia se mai mișca. Era obosită moartă. Iar adversara nu a mișcat-o deloc. Vârsta își spune cuvântul”, a mai spus Țiriac.

Simona Halep finala Wimbledon 2019. „Trebuie să lungească schimburile de mingi”

Simona Halep (locul 7 WTA) și americanca Serena Williams (10 WTA) se înfruntă astăzi, de la ora 16:00, în finala turneului pe iarbă de la Wimbledon. Două foste jucătoare de top, Martina Navratilova și Daniela Hantuchova, i-au oferit româncei sfaturi tactice utile pentru a câștiga primul trofeu la All England Club.

Halep a scris deja istorie la Wimbledon, fiind prima jucătoare din România care ajunge în finală. Simona vrea să câștige cel de-al doilea turneu de Mare Șlem din carieră.

Simona Halep finala Wimbledon 2019. Halep, încurajată de Federer înaintea finalei de la Wimbledon! „Trebuie să te bucuri de moment”

Marele campion elvețian Roger Federer, calificat în finală la Wimbledon după o victorie în patru seturi cu Rafael Nadal, a vorbit despre meciul dintre Simona Halep și Serena Williams. De opt ori câștigător la Wimbledon, Federer i-a oferit câteva sfaturi româncei.

Simona Halep finala Wimbledon 2019. „Este uimitor ce a reușit să facă Serena, poate să scrie din nou istorie. Este un moment special pentru ea. Simona Halep trebuie să aibă mentalitate de învingătoare. Nu trebuie să fie la modul. Așa pierzi sigur! Trebuie să se gândească la faptul că a a ajuns aici şi merită să fie aici, pentru că nu ajungi în finală la Wimbledon dacă nu joci grozav.

Trebuie să te bucuri de moment, dar mai mult după finală. Trebuie să fie concentrată, să nu fie cuprinsă de acest moment uriaș. Lucrul bun e că a mai câştigat un turneu de Mare Șlem şi ştie ce are de făcut„, a spus Roger Federer, în cadrul unei conferințe de presă.

Simona Halep și Serena Williams s-au întrecut joi la capitolul nerăbdarea cu care au vrut să închidă meciurile din semifinale, iar americanca are un mic avantaj: a câștigat în 59 minute meciul cu Strycova, în timp ce Halep a avut nevoie de 73 de minute.

Serena Williams a câștigat cu 6-1, 6-2 semifinala cu Barbora Strycova în doar 59 de minute și o va întâlni în finala de sâmbătă de la Wimbledon pe Simona Halep.

După meci, Serena Williams a avut numai cuvinte de laudă pentru Simona Halep înainte de finală și consideră că românca a evoluat incredibil. Serena este de părere că jocul ei este mai bun de la meci la meci:

Simona Halep finala Wimbledon 2019. "Mă simt foarte bine să fiu din nou în finală după anul pe care l-am avut. A fost mult mai bine. Mă bucur că mă pot mișca mai bine, joc mai bine, îmi îmbunătățesc evoluțiile. Îmi place ceea ce fac, îmi place să joc tenis, îmi place să joc în fața publicului de la Wimbledon. Pur și simplu mă simt bine. A jucat incredibil Simona astăzi. Mereu a avut meciuri grele. Dar abia aștept meciul", a spus Serena Williams la finalul meciului cu Strycova.

Finala de la Wimbledon dintre Serena Williams și Simona Halep va avea loc sâmbătă, de la ora 16:00. Raportul meciurilor directe dintre Serena Williams și Simona Halep este unul extrem de dezechilibrat 9-1.

Simona Halep finala Wimbledon 2019. Ambasada SUA, mesaj secret înainte de finala Simona Halep - Serena Williams

Simona Halep finala Wimbledon 2019. Ambasada SUA la Bucureşti a transmis un mesaj pe Facebook înaintea partidei Simona Halep vs Serena Williams, din finala turneului de la Wimbledon.

Cu Simona şi Serena. Lângă ele suntem noi, aşteptând cu nerăbdare ️finala de azi, de la Wimbledon. Le iubim pe amândouă, aşa că azi nu ţinem cu nimeni, doar ne bucurăm de frumuseţea tenisului. Hai, România! Go, USA!", scrie pe pagina de Facebook a reprezentaţei diplomatice.

