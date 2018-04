PNL atacă la CCR proiectul referitor la executarea pedepselor privative de libertate

Deputatul PNL Ioan Cupşa a declarat, marţi, că proiectul iniţiat de liberali referitor la măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, dezbătut în Comisia juridică, a fost denaturat de PSD şi, ca urmare, îl vor contesta la Curtea Constituţională. În replică, preşedintele Comisiei juridice, social-democratul Eugen Nicolicea, a susţinut că liberalii vor să-şi retragă proiectul "într-o manieră care nu le face cinste".

"Un proiect foarte bun pentru ţară a fost denaturat de intervenţia PSD, l-au transformat în cu totul altceva. Ne-am propus, preluând un model din legislaţia europeană (...) şi care duce la limitarea recidivei, la diminuarea fenomenului infracţional, l-am preluat, am încercat să-l trecem prin Parlament. Se pare că nu se poate, a fost complet denaturat de colegii noştri. Drept urmare, vom vota împotrivă. L-au preluat denaturându-l şi va fi practic un proiect inaplicabil, probabil ne vom vedea din nou la CCR", a afirmat Cupşa.



Liberalul Gabriel Andronache a subliniat că reglementarea adoptată de comisie este "aberantă".



"Sunt trist că o idee bună o să devină istorie ca urmare a faptului că noi, PNL, vom contesta la Curte această reglementare aberantă aşa cum a ieşit din comisie. Practic, au amestecat trei proiecte de lege astfel încât nici colegii din majoritate nu mai ştiau ce au votat. Ca atare, nu mai avem decât o singură alternativă", a spus deputatul liberal, citat de agerpres.ro.



Deputatul Stelian Ion (USR) a susţinut că prin modificările adoptate în Comisia juridică PSD vrea să încurajeze corupţia şi infractorii.



"Variantele care au rezultat sunt pur şi simplu şocante. Nu-mi imaginam să se ajungă la astfel de propuneri după care în România o persoană condamnată definitiv la 5 ani, deci vorbim de pedepse grave, îşi va ispăşi pedeapsa după un an de zile acasă bine mersi. Acesta este regimul pe care PSD vrea să-l instituie în România, încurajând corupţia, infractorii. Dovedim pe zi ce trece că suntem o ţară de hoţi, eu impresia asta o am. Este foarte grav. (...) Se pare că PSD vrea să facă un cadou de iepuraş deţinuţilor", a spus deputatul.