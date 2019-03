Incendiu în nordul Bucureştiului: pericol mare, pentru că e aproape de o benzinărie

Incendiu puternic, în această dimineață, la o casă părăsită, în apropierea unei benzinării din nordul Capitalei.

Acoperișul imobilului a fost distrus în totalitate, iar autoritățile spun că există riscul ca focul să se extindă la o casă din apropiere.

"Flacarile au curpins acoperisul in intregime, este distrus in totalitate si prezinta pericol de extindere la o alta cladire in vecinatate, cu parter si etaj care se afla la mai putin de 5-6 metri distanta. Intervin Pompierii Baneasa, Otopeni, 4 autospeciale de stingere, nu sunt persoane ranite. Se intervine pt stingerea incendiului. Au fost date indicatii prin statie catre echipajele care au venit in sprijin. Situatia nu permite deplasarea autospecialelor in zona respectiva", a spus Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU Bucureşti.