Horoscop 17 septembrie. Zodia care ajunge la sapă de lemn. Mai jos de atât nu se poate!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 17 septembrie 2018.

Berbec



Astazi ai putea avea niste probleme de natura legala sau financiara despre care nu aveai habar. Ar putea fi vorba despre niste documente sau obligatii contractuale. Ai grija la detalii!



Taur



Las-o mai usor cu treaba pentru ca esti agitat. Nu neaparat pentru ca muncesti la foc automat, ci pentru ca emotiile sunt mari din cauza unei sedinte.



Gemeni



Si ce daca a trecut vara? Tu vrei sa arati exemplar. Niste exercitii si putina dieta te pot ajuta sa te simti mai bine in pielea ta.



Rac



Incearca sa-ti pastrezi calmul inainte sa actionezi si sa vorbesti! Astazi esti putin agitat si ti-e greu sa-ti infranezi tendintele spre impulsivitate sau actiuni pripite.



Leu



Incepi saptamana in forta, ai mult de lucru si nu-ti permiti nici macar o mica pauza. In viata personala, te deranjeaza anumire vorbe aruncate de partener la suparare.



Fecioara



Tot weekend-ul ai fost pe drumuri si acum ai vrea sa te odihnesti putin. Din nefericire, nu se poate. Stii bine ca trebuie sa ajungi la job, doar e luni! Incearca, macar, sa-ti scurtezi programul.



Balanta



Desi ai senzatia ca ai destul timp, te inseli. Orele zboara mult prea repede si nu reusesti sa faci tot ceea ce ti-ai propus. Ai avea nevoie de o mana de ajutor. Nu ezita sa ceri.



Scorpion



Ignora persoanele care te enerveaza. Toata viata ti-a pasat de ceea ce spun cei din jur. Acum este cazul sa faci doar ceea ce iti place fara sa te gandesti la ceea ce gandeste unul sau altul, scrie Ziua de Cluj.



Sagetator



Astazi ai parte de foarte multe discutii in urma carora vei afla tot ceea ce ai nevoie. Informatiile sunt destul de valoroase, asa ca ai grija cui le impartasesti.



Capricorn



Iti faci multe planuri pentru perioada urmatoare, insa fara sa iei in calcul anumite detalii, care te vor face sa schimbi ceva in programul tau in urmatoarele saptamani.



Varsator



Toata lumea stie ca esti persoana potrivita pentru a te ocupa de un proiect important. Mai ramane doar sa se iveasca momentul potrivit si asta ar putea sa se intample chiar zilele astea.



Pesti



Nu risti, nu castigi! Cu aceasta deviza iti incepi saptamana si esti gata sa accepti orice provocare. La sfarsitul zilei ai putea constata ca nu e chiar asa de simplu.