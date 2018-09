Freddie Mercury, secretul pe care l-a păstrat până pe patul de moarte

Dacă ar mai fi trăit, Freddie Mercury ar fi împlinit astăzi 72 de ani. Din păcate, boala de care suferea – SIDA – l-a răpit dintre noi prea devreme, la doar 45 de ani. A lăsat în urmă o moștenire fantastică, de care fanii se bucură și acum.

Trupa Queen a mers însă mai departe, dar nu în aceeași formație. Chitaristul trupei Brian May și bateristul Roger Taylor sunt singurii rămași din componența originală. După decesul lui Mercury din 1991 și retragerea lui Deacon din 1997, May și Taylor au continuat să cânte frecvent împreună folosind numele Queen. Între 2004 și 2009 au colaborat cu Paul Rodgers, sub numele de Queen + Paul Rodgers.

Din 2011, trupa colaborează cu Adam Lambert, de atunci susținând împreună numeroase concerte și show-uri televizate. În 2014 a avut loc un turneu spectaculos în Statele Unite, devenit sold-out integral, la finalul căruia Queen + Adam Lambert au primit titlul „Trupa Anului” în cadrul celei de-a 10-a ediții a evenimentului Classic Rock Roll of Honour, fiind votată totodata drept Cea Mai Bună Trupa Live a anului. Queen + Adam Lambert au concertat pentru prima oară în România în iunie 2016.