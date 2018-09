Forumul de Afaceri, la Romexpo: Consolidarea cooperării economice europene şi transatlantice (P)

În perioada 17-18 septembrie a.c., la București, are loc prima ediție a Forumului de Afaceri, organizat de către Administrația Prezidențială, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Forumul de Afaceri se desfășoară în marja celei de-a treia ediții a Summitului „Inițiativa celor Trei Mări”, găzduit în acest an de România și organizat de către Administrația Prezidențială.