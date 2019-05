Dacia Duster connected by Orange, lansată în exclusivitate pentru Romania

Dacia Duster vine cu un nou model pentru piaţa din Romania. Galeria Foto.

Dacia Duster connected by Orange a fost lansat în exclusivitate pentru clienţii din ţara noastră. Aceasta este o serie limitată.

Cum arată Dacia Duster connected by Orange, în Galeria Foto.

Dacia Duster connected by Orange se adresează celor care își doresc un Duster bine dotat inclusiv la capitolul multimedia. De ce se numeşte "connected by Orange"? Pentru că are un pachet special oferit de Orange, scrie drivemag.com. Pachetul de date include acces timp de doi ani pe platforma Orange TV cu 80 de posturi TV, precum și la serviciul de streaming HBO Go.

Informaţii şi pe www.dacia.ro

Dacia Duster connected by Orange, preţuri: variază între 16.200 Euro (TVA inclus) pentru versiunea 4x2, echipată cu motorul SCe de 114 CP și 19.900 Euro pentru versiunea 4x4, echipată cu motorul diesel Blue dCi de 115 CP.