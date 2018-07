Ce efecte secundare au filmele pentru adulţi. Te pot afecta pe termen lung, ireversibil!

Îţi vine sau nu să crezi, dar 47% dintre oameni privesc materiale pornografice (filme, fotografii, reviste etc) in fiecare zi, intre 30 de minute si 3 ore. E o stire, in adevaratul sens al cuvantului, dar nu fara efecte secundare ce ne pot afecta pe termen lung.

Si, totusi, ce se poate intampla rau, daca urmaresti in fiecare zi actorii preferati cu nume sugestive?!

Oamenii de stiinta sustin ca persoanele care urmaresc materiale pornografice pe termen lung si in mod constant au probleme serioase in relatia de cuplu si nu numai, si sunt mai predispusi sa-si piarda jobul si sa aiba tot felul de incurcaturi cu legea.

In timp ce studiile care demonstreaza si stabilesc aceste efecte secundare sunt in plina desfasurare si se lucreaza continuu la ele, sondajele de opinie sunt bine conturate si clar interpretate: 47% dintre oameni urmaresc filme sau reviste porno in fiecare zi, intre 30 de minute si 3 ore. 30% dintre subiecti sustin ca privitul filmelor porno le afecteaza randamentul la munca, iar 20% declara ca mai bine se uita la filme porno decat sa faca sex cu partenerul/a de viata.

Mai adaugam doar faptul ca 85% dintre subiecti au fost barbati insurati sau angajati intr-o relatie pe termen lung.

Cine ar fi crezut vreodata ca pornografia va juca un asemenea rol important in vietile noastre?!

Mai ales daca te gandesti ca acum 50 de ani era o minune daca vedeai umarul gol al vreunei doamne intamplator, intr-un magazin de haine!

Sursa