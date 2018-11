Bomba cu ceas din bugetul de stat. "E oglinda dezastrului economic, o gaură de 17 miliarde"

Ministerul Finanțelor condus de Eugen Teodorovici se dă de gol în ultima rectificare bugetară din acest an. Guvernul alocă un miliard de lei suplimentar pentru plata dobânzilor, ceea ce indică cât de mult și de scump s-a împrumutat statul român în 2018.

Adevărata bombă cu ceas din bugetul României transpare din proiectul de rectificare bugetară: Guvernul arată că veniturile vor fi mai mici cu 17 miliarde de lei în acest an decât estimările de la construcția bugetului, arată economistul Florin Cîțu, senator PNL.

"Rectificarea bugetară e oglinda dezastrului economic. În ultima lună din an Guvernul are nevoie de 1 miliard de lei doar pentru plata dobânzilor. S-au împrumut atât de mult și de scump... În același timp, 600 de milioane de lei se vor duce la contribuția către bugetul UE. Era să ne facem de râs. Dacă nu se făcea rectificarea, trecea anul și nu ne plăteam contribuția, chiar acum când preluam președinția Consiliului UE", a declarat Florin Cîțu la Realitatea TV.

Potrivit economistului, Guvernul arată că în acest an veniturile vor fi mai mici cu 17 miliarde lei decât a estimat când a construit bugetul.

"La începutul anului am spus că bugetul e supradimensionat cu 8 miliarde. Vedem că situația e mult mai gravă. Au construit un buget cu 17 miliarde de lei în plus. De aici vedeți și tăierile. La investiții sunt tăieri de 20 miliarde lei", a explicat Florin Cîțu.

Ministerul Finanţelor Publice a anunţat, miercuri seara, că a elaborat proiectul celei de a doua rectificări bugetare din acest an, cu încadrarea în ţinta de deficit bugetar de 2,97% din PIB.

Finanțele anunță un produs intern brut de 949,6 miliarde de lei, față de 907,9 miliarde de lei cât s-a estimat la fundamentarea bugetului inițial pe acest an și față de 945 miliarde de lei cât s-a estimat la elaborarea primei rectificări bugetare.

Astfel, proiectul de rectificare bugetară are în vedere majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 228,9 milioane de lei, iar cheltuielile se majorează, per sold, cu suma de 365,6 milioane de lei.

S-au asigurat fonduri suplimentare:

Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale: +2,69 miliarde de lei din care: 1 miliard de lei dobânzi, 671,6 milioane de lei pentru contribuția României la bugetul U.E și 700 milioane de lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului;

Ministerului Muncii și Justiției Sociale: +787 milioane de lei, în principal pentru alocații de stat pentru copii și drepturi pentru persoane cu handicap;

Ministerului Sănătății: +211,5 milioane de lei, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale suportate de la bugetul de stat în cazul centrelor de permanență, a unităților și compartimentelor de primiri urgențe;

Ministerului Justiției: +138,5 milioane de lei per sold, din care 100 milioane de lei pentru cheltuieli de personal; Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: + 85,2 milioane de lei per sold. S-au asigurat sume pentru derularea programelor/proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 (Programul Operațional Regional) + 98,42 milioane de lei;

Ministerului Afacerilor Interne: +70,6 milioane de lei per sold. S-au identificat economii la cheltuielile de personal și au fost asigurate 116 milioane de lei pentru plata pensiilor militare de stat;

Bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se majorează la cheltuieli cu suma de 600 milioane de lei pentru asigurarea sumelor necesare decontării serviciilor medicale, a medicamentelor cu și fără contribuție personală și a medicamentelor utilizate în programele naționale cu scop curativ;

Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat : se majorează la cheltuieli cu suma de 45,4 milioane de lei;

Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj :se majorează la cheltuieli cu suma de 82,6 milioane de lei;

Diminuări au fost operate având în vedere gradul de execuție a cheltuielilor, în principal, la proiectele finanțate din fonduri europene la:

- Ministerul Transporturilor (-1,16 miliarde de lei), Ministerul Cercetării și Inovării (-228,9 milioane de lei), Ministerul Educației Naționale (-198 milioane de lei), Ministerul Culturii și Identității Naționale (-176,8 milioane de lei), Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (-166 milioane de lei), Ministerul Fondurilor Europene (-164,9 milioane de lei), Ministerul Finanțelor Publice (-128,5 milioane de lei), Ministerul Apelor și Pădurilor (-95,9 milioane de lei), Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (-71,6 milioane de lei), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (-49 milioane de lei).