Birchall a pus ochii de Marius Iacob de la DNA, demisionar, dar în funcție

Ministrul Justiției a declarat că a trimis deja către președintele Iohannis cererea oficială de revocare din funcție a lui Marius Iacob, care a demisionat din luna martie, dar care ocupă în continuare poziția de procuror-șef adjunct al DNA.

Ministrul Justiției, Ana Birchall, a anunțat marți dimineață că a cerut Corpului de Control o verificare în cazul procurorului Marius Iacob, care în luna martie a demisionat din funcţia de adjunct al șefului DNA, în urma unei abateri disciplinare, dar documentul de eliberare din funcţie nu a mai ajuns la președintele Klaus Iohannis.



Birchall a declarat, marți dimineață, că a descoperit acest "incident foarte grav şi de netolerat" vineri și tot atunci i-a trimis președintelui Iohannis solicitarea de revocare a lui Marius Iacob din funcția de procuror-șef adjunct al DNA.







"Îmi cer scuze opiniei publice pentru ce s-a întâmplat. Factual, vă spun eu ce s-a întâmplat. (...) După cum știți, am preluat la sfârşit de aprilie mandatul de interimar. Lucrarea aceasta era din 20 martie, la preluarea mandatului interimar apărea ca lucrare scăzută, deci rezolvată, și în mometul în care am descoperit acest incident foarte grav şi de netolerat am trimis - e adevărat, tardiv- cererea de revocare preşedintelui Iohannis şi am dispus intern o verificare a Corpului de Control", a afirmat ministrul Justiției.



Birchall a susținut că a cerut Corpului de control verificări în regim de urgență și că, în funcție de rezultate, va lua măsuri.



"Eu regret acest lucru și m-a supărat foarte mult. E un lucru pe care nu l-am tolerat, nu-l tolerez şi nu o să îl tolerez niciodată", a adăugat ministrul Justiţiei, Ana Birchall.



Marius Iacob a demisionat din funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie în 19 martie, după ce un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis o acţiune a Inspecţiei Judiciare pentru o abatere disciplinară în legătură cu reprezentarea Direcţiei în procesul intentat de procuroarea Mihaiela Moraru Iorga, după ce a fost revocată din DNA.

Iacob a fost acuzat de Inspecția Judiciară că a delegat un procuror- şef serviciu, respectiv pe Carmen Simona Ricu, să reprezinte DNA în acest proces în care Moraru Iorga a cerut suspendarea ordinului prin care a fost revocată din DNA. Sancţiunea pentru Iacob a fost avertisment. Aceeaşi măsură a fost dispusă şi pentru Carmen Simona Ricu. Inspecţia Judiciară a acuzat că procurorul Carmen Simona Ricu a încălcat regimul incompatibilităţilor şi interdicţiilor funcţiei de magistrat, prin participarea la procesul civil care o privea pe Mihaiela Iorga Moraru.



Din luna martie, Iacob a rămas însă în funcție, fără ca demisia acestuia să mai ajungă la președintele Iohannis, pentru semnarea decretului de eliberare din funcție.





Marius Iacob a fost prim procuror-șef adjunct al Parchetului General, iar în iulie 2013 a devenit adjunctul Laurei Codruța Kovesi la conducerea Direcției Naționale Anticorupție, el fiind propus de ministrul Justiției, Robert Cazanciuc. Iacob a candidat pentru postul de procuror-șef al DNA, după revocarea Laurei Kovesi, dar a fost respins de Tudorel Toader.