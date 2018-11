Beto2020. Cine este noul star democrat împins în lupta prezidențială cu Trump

Beto O'Rourke

Candidatul democrat Beto O’Rourke a pierdut lupta dificilă împotriva lui Ted Cruz pentru mandatul de senator al statului Texas, dar suporterii săi cred că noul star al politicii are șanse să fie omul care îl va învinge pe Donald Trump în 2020.

Marți noapte, după scrutin, Beto O’Rourke și-a energizat colegii de campanie electorală cu o înjurătură nevinovată și un mesaj emoționant: ”Sunt mândru de voi, oamenilor!” - ”I’m so fucking proud of you guys!”.

O’Rourke oferise multor democrați încrederea aproape nebunească că va câștiga, în fața lui Ted Cruz, în marele stat Texas, care nu a mai dat un senator ”albastru” de zeci de ani. Nu a făcut-o, dar a reușit o serie de mici victorii importante.

A strâns una dintre cele mai mari sume din istoria alegerilor americane. A adunat susținere largă, inclusiv din partea unor vedete precum Beyonce.

A obținut rezultate spectaculoase în Texas, inclusiv în districte considerate ferm republicane. A generat un val electoral care i-a ajutat pe candidații democrați la Camera Reprezentanților să câștige în Texas. Nu în ultimul rând, a oferit alegătorilor democrați încredere.

Mulți dintre aceștia îl văd acum capabil să intre într-o cursă împotriva lui Donald Trump la prezidențialele din 2020. #Beto2020 e deja un haștag folosit intens pe rețelele sociale.



Nu ar fi exclus. Deși a spus că nu se gândește la acest scenariu, O’Rourke pare a fi una dintre variantele democraților pentru 2020.

În prezent membru al Camerei Reprezentanților, pe care o părăsește după scrutin, O’Rourke este originar din El Paso, orășelul texan aflat la granița cu Mexicul.

Este locuitor al unui stat aflat în centrul dezbaterii privind migrația și a susținut repetat în campanie că se opune celebrului zid promis de Trump și politicii acestuia privind migranții.

Beto, cum i se spune, era aproape necunoscut în afara districtului său până de curând, dar campania sa a atras mulțimi impresionante și l-a propulsat la nivelul de star și speranță a democraților. Oamenii îi apreciază carisma și naturalețea cu care se exprimă. Unii l-au asemănat chiar cu John Kennedy.

E considerat parte a valului progresiv democrat, care a împins partidul spre stânga. S-a pronunțat împotriva finanțărilor din zona de business în campanie și chiar a refuzat banii PAC-urilor - Comitetelor de Acțiune Politică, preferând banii din donații mici, făcute de cetățeni.

O'Rourke consideră că accesul la servicii de sănătate este un drept de bază, nu un privilegiu. A militat pentru legalizarea marijuanei și a luat apărarea fotbaliștilor americani care au protestat în timpul imnului SUA, un subiect care a divizat America.



Nu în ultimul rând marele său atu ar putea fi acela al tinereții. La 44 de ani, o figură relativ nouă, în contrast cu suspecții de serviciu ai democraților, Joe Biden, Bernie Sanders sau Elizabeth Warren, Beto pare să fi preluat steagul democrat anti-Trump.