Aeroportul din capitala Arabiei Saudite, atacat cu o rachetă lansată din Yemen

Insurgenţi huthi din Yemen au lansat sâmbătă seară o rachetă care a căzut în apropierea aeroportului din Riyad, capitala Arabiei Saudite, afirmă surse citate de postul Al Jazeera.

Potrivit BBC News, forțele armate din Arabia Saudită au interceptat o rachetă balistică venită din Yemen, iar o explozie puternică s-a auzit lângă aeroportul din Riyadh.

Oficialii saudiți au declarat pentru postul Al-Arabiya că racheta a fost interceptată la nord-est de capitală. Potrivit postului de stat Al-Ekhbariya, racheta a fost una de mici dimensiuni și nicio pagubă nu a fost produsă.

Saudi Air Defense Intercepted The Missile Coming From Yemen With Smoke Seen At The Airport https://t.co/UGfonHuvZp pic.twitter.com/CA2Ml8snd3