Tăriceanu recunoaște că nu-l cunoaște pe fiul lui Gheorghe Ursu. "Aș fi putut fi atât de naiv?"

Tariceanu, despre confuzia cu Ursu

Călin Popescu Tăriceanu încearcă "să scoată cămașa" după ce a fost acuzat de Andrei Ursu, fiul disidentului anti-comunist Gheorghe Ursu, ucis de Securitatea comunistă, că a mințit când a spus că îl cunoaște personal.

Fiul disidentului Gheorghe Ursu, ucis de Securitate, l-a acuzat vineri pe Călin Popescu Tăriceanu de minciună. Acesta susține că șeful Senatului vrea să se asocieze cu cauza și memoria unui disident și că vrea să-și legitimeze atacurile la Augustin Lazăr.

Tăriceanu declarase joi seara că Andrei Ursu i-a fost student și "i-a împărtășit subiectul cu mare frică pentru că se temea că ar putea avea consecințe asupra lui".

"Nu l-am cunoscut niciodată pe Tăriceanu!", spune în replică Andrei Ursu. Fiul disidentului îl acuză pe Tăriceanu de "manevre politice dezgustătoare" și de faptul că vrea să utilizeze politic această temă:

"Nu cred ca mai e nevoie sa mentionez ca aceste afirmatii ale politicianului Calin Popescu Tariceanu sunt in intregime false. Nu e plauzibil deci ca pe domnul Tariceanu il inseala memoria. Aceste lucruri nu se uita, si cu atit mai putin pot fi construite „din greseala" , printr-o festa a unor amintiri in deriva. Este evident ca domnul Tariceanu a compus aceasta dezinformare cu scopul vadit de a induce in eroare opinia publica. El doreste sa se asocieze in acest mod abject cu cauza si memoria unui disident. Se erijeaza nu doar intr-un profesor al meu (care n-avea cum sa fie) dar – printr-o insalubra manevra oportunista – chiar intr-un apropiat al meu, deosebit de intim, in care as fi avut atita incredere incit sa-i fi confiat informatii despre soarta tatalui mei ucis de Securitate!", a transmis Andrei Ursu într-un comunicat de presă.

După ore bune de la aceste acuzații, Călin Popescu Tăriceanu oferă o explicație cu privire la această situație. Președintele ALDE recunoaște că nu l-a cunoscut pe fiul disidentului Gheorghe Ursu, Andrei Ursu, și dă vina pe „o regretabilă confuzie".

Șeful ALDE spune că eroarea pe care a făcut-o „nu merită, cred eu, reproșuri atât de tăioase".

„Vă reamintesc că am fost printre primii care au cerut demisia procurorului Augustin Lazăr tocmai pentru că am considerat că un om angrenat în prigonirea opozanților regimului comunist, precum a fost și tatăl dvs., nu își are locul într-o funcție publică de asemenea nivel. Am refuzat, din același motiv, să merg la discuțiile cu președintele României de la Cotroceni", a continuat el.

„Atât timp cât mi-am asumat cu fermitate această bătălie, nu văd ce capital politic aș fi putut obține doar relatând o discuție de acum aproape 40 de ani cu fiul unui mare disident. A mă acuza de "manevre insalubre" înseamnă a crede că eu aș fi mizat total și nejustificat pe complicitatea dvs. în perpetuarea a ceea ce numiți o minciună abjectă, că nu aș fi luat în calcul nicio clipă o reacție a dvs. mai mult decât firească de dezmințire, ceea ce s-a și produs, de fapt. Chiar credeți că aș fi putut fi atât de naiv?", a mai scris Tăriceanu.