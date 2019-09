Suma uriașă pe care Bianca Andreescu o câștigă după finala US Open cu Serena Williams

Bianca Andreescu

Bianca Andreescu, canadianca cu origini românești care a dat peste cap ierarhia tenisului mondial în 2019, s-a umplut de bani în ultimul an, iar US Open îi poate aduce mai mulți bani decât a câștigat până acum în întreaga carieră.

Bianca Andreescu, la doar 19 ani, a ajuns în mod spectaculos în acest an pe locul 15 WTA, după ce anul trecut se afla în jurul poziției 200.

Potrivit site-ului WTA Tennis, în întreaga sa carieră, Bianca Andreescu a câștigat 2,4 milioane dolari, din care în 2019 suma este de 2,2 mil. dolari.

Dacă Bianca Andreescu va cuceri în premieră primul Grand Slam din carieră și o va învinge pe Serena Williams în finala la US Open, premiul cel mare de la Flashing Meadows este de ... 3,85 milioane de dolari!

Chiar și în scenariul unei înfrângeri, Bianca Andreescu își dublează dintr-un foc banii obținuți până acum din tenis: va încasa un cec de 1,9 milioane de dolari.

La această ediție a US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, premiile financiare sunt cele mai mari din istorie.

Dacă se impune la Grand Slam-ul american, Bianca Andreescu va ajunge la 4835 de puncte și îi va lua locul 5 Simonei. Pe de altă parte, dacă Williams o învinge, Bianca va ajunge pe locul 9.

Românii simpatizează cu Andreescu pentru originile ei. Și tânăra tenismenă, născută la Toronto, dar cu o copilărie petrecută la bunici în zona Vâlcea, nu a uitat de strămoșii ei.

"Părinții mei sunt din România, dar au venit în Canada acum 20 de ani. Ceea ce pot să spun că toată familia mea este în România și încerc în fiecare an să mă duc acolo să-i văd. Din România am luat pasiunea mea pentru sportul ăsta. Totul s-a așezat bine pentru mine. Părinții mei m-au susținut pentru mult timp și jocul meu s-a îmbunătățit de la zi la zi. Pe Simona Halep o admir cel mai mult, joacă extraordinar", a comentat sportiva pentru Romanian TV din New York.