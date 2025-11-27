Românii și-au recăpătat încrederea în vaccinare. Creștere spectaculoasă a numărului de imunizări - date OFICIALE

Foto: Profi Media
Foto: Profi Media

Românii și-au redobândit încrederea în vaccinare, considerată cea mai sigură măsură de prevenție împotriva unor boli grave. Datele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate arată că, la unele capitole, numărul vaccinărilor este mai mult decât dublu. Analiza se bazează pe consumul de vaccinuri eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pe bază de rețetă, în primele nouă luni din 2024 și 2025.

  • 124.820 doze de vaccin HPV 1 au fost administrate în acest an, până în luna septembrie, față de 83.824 cu un an în urmă. O creștere de aproape 49%;
  • 2.695 persoane au primit vaccinul meningococic în 2025, față de 1.218 persoane în 2024. O creștere de 121%;
  • 26.779 persoane au fost imunizate cu vaccinul pneumococic în 2025, față de 21.100 în 2024. O creștere de 27%;
  • 1.806 doze de vaccin hepatitic B administrate în 2025, comparativ cu 1.007 în 2024. O creștere de 80%.

Pentru vaccinurile administrate în primele nouă luni ale acestui an, CNAS a plătit peste 111,1 milioane lei, din care 87 milioane lei au acoperit costurile pentru vaccinurile care asigură protecția împotriva infecției cu HPV, arată datele transmise de conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS.