Reporter: Domnule ministru, în momentul în care cineva a încercat să vă ofere un milion de euro, dumneavoastră de ce nu ați denunțat acea persoană?
Moșteanu: Repet, nu o să dau mai multe detalii decât sunt acum în presă. Anticorupția mă definește și ne definește pe noi, cei de la USR.
Bomba momentului! Cel care a intermediat șpaga pentru Ionuț Moșteanu, fost membru USR - SURSE
Reporter: De ce nu ați denunțat dvs?
Moșteanu: Trebuie să aveți răbdare. Nu o să dau mai multe declarații pe acest subiect.
Stenograme în dosarul „șpagă pentru Ionuț Moșteanu”. Octavian Berceanu, martor-cheie: întâlniri înregistrate cu Marius Isăilă
Reporter: Dl ministru, ne puteți spune de ce nu ați denunțat dvs în momentul în care cineva a încercat să vă dea mită?
Moșteanu: Pare că nu ne înțelegem, deși vorbim aceeași limbă. Vă zic a patra oară: nu voi da mai multe detalii din acest dosar. Aveți răbdare.
Reporter: E legat de activitatea dvs. Sunteți ministru în momentul de față. Nu vă întrebăm legat de dosar, vă întrebăm legat de activitatea dvs la minister...