Moșteanu, evaziv la întrebările despre denunțarea mitei de un milion de euro: „Anticorupția mă definește”

Ionuț Moșteanu/Arhivă foto
Ionuț Moșteanu a fost întrebat de peste cinci ori de ce nu a denunțat el persoana care a încercat să-i dea mită și s-a eschivat de fiecare dată. Acesta a transmis că "Anticorupția mă definește". 

Reporter: Domnule ministru, în momentul în care cineva a încercat să vă ofere un milion de euro, dumneavoastră de ce nu ați denunțat acea persoană?

Moșteanu: Repet, nu o să dau mai multe detalii decât sunt acum în presă. Anticorupția mă definește și ne definește pe noi, cei de la USR. 

Reporter: De ce nu ați denunțat dvs?

Moșteanu: Trebuie să aveți răbdare. Nu o să dau mai multe declarații pe acest subiect. 

Reporter: Dl ministru, ne puteți spune de ce nu ați denunțat dvs în momentul în care cineva a încercat să vă dea mită?

Moșteanu: Pare că nu ne înțelegem, deși vorbim aceeași limbă. Vă zic a patra oară: nu voi da mai multe detalii din acest dosar. Aveți răbdare. 

Reporter: E legat de activitatea dvs. Sunteți ministru în momentul de față. Nu vă întrebăm legat de dosar, vă întrebăm legat de activitatea dvs la minister...

