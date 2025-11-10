Reporter: Domnule ministru, în momentul în care cineva a încercat să vă ofere un milion de euro, dumneavoastră de ce nu ați denunțat acea persoană?

Moșteanu: Repet, nu o să dau mai multe detalii decât sunt acum în presă. Anticorupția mă definește și ne definește pe noi, cei de la USR.

Reporter: De ce nu ați denunțat dvs?

Moșteanu: Trebuie să aveți răbdare. Nu o să dau mai multe declarații pe acest subiect.

Reporter: Dl ministru, ne puteți spune de ce nu ați denunțat dvs în momentul în care cineva a încercat să vă dea mită?

Moșteanu: Pare că nu ne înțelegem, deși vorbim aceeași limbă. Vă zic a patra oară: nu voi da mai multe detalii din acest dosar. Aveți răbdare.

Reporter: E legat de activitatea dvs. Sunteți ministru în momentul de față. Nu vă întrebăm legat de dosar, vă întrebăm legat de activitatea dvs la minister...