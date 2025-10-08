În ultimele două decenii, Ghidul Michelin pentru restaurante, care sărbătorește anul acesta 125 de ani, s-a internaționalizat, având în prezent o prezență în 70 de țări, și s-a digitalizat, alegerile sale de restaurante și hoteluri fiind disponibile online și prin intermediul unei aplicații, scrie AFP.

„Ghidul Michelin este un bun prețios. În timpul deplasărilor mele, am constatat că, în anumite țări, este mai cunoscut decât anvelopele. Este cazul Indiei, de exemplu”, a dezvăluit CEO-ul companiei.

Fără a oferi detalii despre calendarul și modul în care va fi realizat noul clasament al vinurilor, șeful Michelin a reamintit că deține deja în portofoliu un titlu important din universul publicațiilor dedicate vinurilor, pe care l-ar putea integra sub marca Michelin.

Hotelurile recompensate de Michelin, evaluate la fel ca restaurantele de către inspectori anonimi, pot opta ulterior pentru utilizarea sistemului de rezervări al ghidului, disponibil și pentru unități de cazare care nu au fost premiate cu o cheie Michelin.

În schimb, Ghidul solicită un comision cuprins între 10% și 15%.