Descoperire incredibilă făcută de NASA

Planetele, ce au fost descoperite folosind telescopul Harps (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) din cadrul Observatorului European Austral din Chile, au temperaturi foarte ridicate la suprafaţă, între 1.100 grade Celsius şi 1.800 de grade Celsius.



Oamenii de ştiinţă sunt de părere că aceste descoperiri, publicate în trei lucrări ştiinţifice separate în revista Nature, ar putea oferi informaţii noi despre geologia Pământului şi a celorlalte planete telurice din Sistemul Solar - Mercur, Venus şi Marte.



"Planetele telurice pe care le-am descoperit ne oferă oportunităţi pentru măsurarea exactă a masei, razei şi compoziţiei, iar acest lucru ne oferă şansa de a vedea cum sunt alcătuite aceste planete", susţine profesorul Carole Haswell, şefa catedrei de Astronomie de la Open University din Marea Britanie.



"Putem începe să măsurăm geologia planetelor din afara Sistemului Solar. Acest lucru înseamnă că putem plasa Terra în context şi că putem afla mai multe despre formarea planetelor şi evoluţia lor, în general. Spre exemplu, nu ştim dacă este doar o coincidenţă faptul că în Sistemul Solar Pământul şi Venus sunt cele mai mari planete telurice şi au şi cea mai mare parte a masei lor compusă din fier", a adăugat ea.



O echipă internaţională de cercetători, din care au făcut parte şi oameni de ştiinţă de la universitatea britanică amintită, a studiat trei stele din relativa apropiere a Soarelui, denumite DMPP-1, DMPP-2 şi DMPP-3, aflate la distanţe între 160 şi 440 de ani lumină.



Echipa a identificat trei planete fierbinţi, denumite DMPP-1c, DMPP-1d şi DMPP-1e, cu mase de trei până la de zece ori mai mari decât masa Pământului. După cum o arată şi numele, aceste trei planete se află pe orbita stelei DMPP-1.



Pe orbita acestei stele se mai află încă o planetă, DMPP-1b, care are masa similară cu Neptun şi are nevoie de 20 de zile pentru a încheia revoluţia în jurul acestei stele.



"DMPP-1 adăposteşte un sistem planetar foarte important, din care fac parte trei exoplanete de masă mică, a căror compoziţie o putem măsura", conform lui Daniel Staab, de la Open University.



Pe orbita stelei DMPP-2 se află planeta gigantică gazoasă DMPP-2b, cu masa de aproximativ jumătate din cea a planetei Jupiter şi a cărui mişcare de revoluţie durează 5 zile. De cealaltă parte, DMPP-3 este un sistem stelar binar, în care o stea mai puţin strălucitoare, DMPP-3B orbitează o stea mai strălucitoare, DMPP-3A. Planeta din acest sistem, DMPP-3Ab, are nevoie de 7 zile pentru a încheia o orbită în jurul stelei DMPP-3A.



Noile planete, în special DMPP-1d, DMPP-1e şi DMPP-3Ab, ar putea oferi noi informaţii esenţiale despre geologia planetelor telurice. Studii ulterioare se vor concentra asupra analizei compoziţiei chimice a acestor planete.