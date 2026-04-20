Araujo participa la triatlonul de lungă distanță, care include 3,8 km înot, 180 km ciclism și un maraton. La scurt timp după începerea probei de înot, aceasta a dispărut, iar echipele de intervenție au început căutările.

„Cu mare tristeţe confirmăm decesul unui participant la cursă în timpul probei de înot a triatlonului Ironman Texas. Transmitem sincere condoleanţe familiei şi celor apropiaţi ai sportivului şi le vom oferi tot sprijinul nostru în această perioadă extrem de dificilă. Dorim să mulţumim echipelor de intervenţie rapidă pentru ajutorul acordat”, a transmis organizaţia într-un comunicat.

Corpul sportivei a fost găsit în lacul Woodlands la trei ore după startul cursei, care a avut loc la ora 6:30 dimineața. Potrivit publicației The Sun, triatlonista ar fi fost slăbită de o gripă înainte de competiție.

Incidentul nu este primul de acest fel la Ironman Texas: în 2017, un alt participant a murit în timpul aceleiași probe de înot.