Tratamente performante pentru cancerul renal

Strategiile operatorii sunt stabilite personalizat pentru fiecare caz în parte, ținând cont de severitatea bolii, gradul de invazie a organelor vecine și de diseminare la distanță, precum și de starea generală de sănătate a pacientului. Pentru obținerea celor mai bune rezultate, este important ca pacienții să se adreseze unor centre specializate, în care să aibă acces la servicii medicale moderne și la o echipă medicală experimentată.

Cum se realizează tratamentul chirurgical al cancerului renal avansat, cu extensie vasculară sau chiar cu metastaze aflăm de la Conf. Dr. Constantin Gîngu, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR.

