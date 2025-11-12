În România, farmaciile de încredere au depășit de mult rolul de spațiu de vânzare. Ele oferă consiliere, prevenție și suport personalizat, astfel jucând un rol activ în educația pentru sănătate. Farmacistul nu mai este doar intermediar între pacient și medicamente, ci un adevărat consultant în îngrijirea zilnică.

Un exemplu de produs recomandat pentru calmarea gâtului și susținerea sistemului imunitar este ISLAsept de la Benesio, supliment alimentar fără zahăr, sub formă de drajeuri moi de supt, cu aromă plăcută de coacăze negre, disponibil în rețeaua de farmacii Catena.

Remedii naturale cu acțiune benefică asupra gâtului și căilor respiratorii

ISLAsept de la Benesio are la bază o formulă ce combină ingrediente active cu eficiență demonstrată: lichen islandez, nalbă-mare și vitamina C.

Lichenul islandez, protecție pentru gât

Extractul de lichen islandez (Cetraria islandica) este cunoscut pentru proprietățile sale emoliente și calmante. Conform unui studiu clinic publicat de National Library of Medicine, extractul de lichen islandez are acțiune benefică asupra suprafeței mucoaselor gâtului și nasului, reducând inflamația, senzația de uscăciune și iritația. Această acțiune este utilă nu doar pentru persoanele răcite, ci și pentru cei care își suprasolicită vocea, cum sunt profesori, actori, cântăreți sau vorbitori în public.

Vitamina C, sprijin pentru imunitate

Al doilea ingredient activ, vitamina C, este recunoscută pentru contribuția la funcționarea normală a sistemului imunitar, dar și pentru protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ (poate duce la îmbătrânirea celulară și la apariția unor boli cronice).

Iar asocierea dintre vitamina C și lichenul islandez, cum este în cazul produsului ISLAsept de la Benesio, potențează ajutorul oferit atât confortului respirator, cât și echilibrului general al organismului, în perioadele de suprasolicitare, cum este sezonul rece.

Rădacina de nalbă-mare, efect calmant

Nu în ultimul rând, extractul din rădacină de nalbă-mare are efect calmant asupra gâtului, faringelui și corzilor vocale, ceea ce ajută la menținerea confortului respirator.

Formulă adaptată pentru vârste diferite

ISLAsept de la Benesio a fost gândit pentru a asigura inclusiv ușurință în administrare și toleranță bună atât pentru adulți cât și pentru copii. Drajeurile moi de supt se dizolvă lent în cavitatea bucală, asigurând acțiunea locală a ingredientelor. Astfel, drajeurile se recomandă pentru:

Copii între 6 și 12 ani: 1 drajeu de supt de 3 - 4 ori pe zi.

Adulți și copii peste 12 ani: până la 8 drajeuri zilnic, administrate între mese.

Pentru că produsul nu conține zahăr, este potrivit pentru persoanele care urmează diete speciale sau doresc să evite aportul de glucide. Iar aroma de coacăze negre conferă o experiență plăcută, ceea ce îl face ușor de acceptat și de către copii.

De ce este importantă încrederea în farmacist

Conceptul de „farmacie aproape de mine” are astăzi o dublă semnificație: nu doar proximitatea fizică, ci și cea profesională. O farmacie de încredere în România este aceea unde pacientul se simte ascultat, primește explicații clare și găsește soluții adaptate nevoilor sale.

Conform datelor unui sondaj realizat de Centrul de Cercetări în Economie Aplicată din cadrul Universității din București pacienții au încredere în farmaciști și în sfaturile și informațiile oferite de aceștia. Astfel, majoritatea pacienților, mai exact 69%, doresc să primească sfaturi în legătură cu polimedicația (când o persoană ia mai multe medicamente diferite care pot interacționa). Mai mult, respondenții au considerat că acest tip de serviciu este la fel de sigur în farmacie ca și în cabinetul unui medic.

Conform studiului, interacțiunea pacient-farmacist a fost percepută ca fiind valoroasă, majoritatea persoanelor participante evaluând ca pozitive politețea, interesul arătat, disponibilitatea și respectul acordate pacientului.

Un parteneriat între pacient și farmacist

După cum se vede, rolul farmacistului în consilierea pacienților este astăzi mai important ca oricând. Și asta pentru că într-o farmacie, pacienții caută, dincolo de produs, și îndrumare legată de eventuale informații legate de dozaj, de interacțiuni cu alte tratamente pe care le urmează și să înțeleagă modul corect de utilizare.

Farmacistul poate explica, de exemplu, diferența dintre un produs cu efect calmant, precum ISLAsept, și unul cu acțiune antiinflamatoare, recomandând soluția potrivită pentru fiecare caz. În plus, consilierea profesională poate preveni automedicația și reduce riscurile asociate folosirii incorecte a suplimentelor.

Astfel, farmaciile devin parteneri în sănaătatea publică, educând pacienții și încurajând o atitudine responsabilă față de medicație.

Accent pe calitatea produselor și a serviciilor

Când vine vorba despre farmacii recomandate pentru servicii de calitate, rețelele extinse precum Catena pot fi exemple de încredere. Cu o prezență puternică la nivel național, peste 950 de farmacii, și personal calificat, Catena oferă nu doar produse variate și de calitate, ci și sfaturi personalizate pentru pacient. Un model de consiliere care transformă farmacia într-un spațiu de educație pentru sănătate, nu doar de achiziție.

Sănătatea respiratorie și prevenția

Îngrijirea sănătății respiratorii nu începe odată cu boala, ci cu prevenția. Factori precum aerul poluat, fumatul pasiv, aerul condiționat sau temperaturile scăzute pot irita gâtul și slăbi sistemul imunitar.

Pentru a evita disconfortul:

se recomandă hidratarea constantă

evitarea aerului prea uscat sau prea rece

folosirea produselor cu acțiune protectoare asupra mucoaselor, cum sunt și cele pe bază de lichen islandez.

Suplimentul ISLAsept de la Benesio poate contribui la calmarea iritației și la refacerea confortului local, fiind o opțiune practică în perioadele cu risc crescut la a dezvolta astfel de afecțiuni.

Informarea corectă, cheia îngrijirii responsabile

Menținerea sănătății tractului respirator reprezintă, prin urmare, o combinație între informare, prevenție și alegeri conștiente. Suplimentele naturale, cum este ISLAsept de la Benesio, oferă o soluție blândă pentru momentele de disconfort, completând eforturile organismului de a se apăra. Iar cea mai sigură cale de a face alegeri corecte rămâne consultarea unui farmacist de încredere. Într-o lume în care informațiile circulă rapid, dar nu întotdeauna corect, sfatul profesionist al farmacistului poate face diferența dintre automedicație și îngrijire responsabilă.

Iar rețele precum Catena, apreciate pentru proximitate, profesionalism și servicii de calitate, arată că o farmacie de încredere în România este cea care devine un partener în menținerea sănătății tale zilnice. Nu în ultimul rând, certificarea calității serviciilor oferite de rețelele de farmacii se reflectă și în distincțiile și premiile primite, dintre care amintim, în cazul Catena: