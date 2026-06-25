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Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Semne că nu dormi suficient

Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru

Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 08:41

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru. Care sunt semnele care indică lipsa somnului și cum poate afecta aceasta sănătatea fizică și psihică pe termen lung.

Lipsa somnului nu înseamnă doar că te simți obosit. De fapt, efectele sunt mult mai subtile și pot trece ușor neobservate. De exemplu, dacă îți este greu să te concentrezi sau devii mai irascibil fără un motiv clar, corpul ar putea semnala că nu primește suficientă odihnă.

Un alt semn surprinzător este pofta crescută de dulce. Când nu dormi suficient, hormonii care reglează apetitul se dezechilibrează, iar creierul caută rapid energie. Zahărul devine astfel o soluție tentantă, dar temporară.

Pe termen lung, somnul insuficient afectează memoria, imunitatea și chiar metabolismul. Practic, influențează aproape toate funcțiile importante ale organismului.
Un obicei simplu, dar eficient, este să mergi la culcare la aceeași oră în fiecare seară. Corpul iubește rutina, iar un program stabil poate îmbunătăți semnificativ calitatea somnului.

Somnul nu este un lux pe care îl amâni pentru mai târziu. Este o nevoie de bază, la fel de importantă ca alimentația sau hidratarea.
Iar corpul tău îți spune asta, chiar dacă uneori nu îl asculți. 

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