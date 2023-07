Durere de cap de la înghețată: Ce este și cum se previne

Cu toții ne-am confruntat cel puțin o dată cu o durere ascuțită și trecătoare de cap atunci când am mâncat prea repede o înghețată sau am băut un suc rece. Acest fenomen este cunoscut sub numele de Brain freeze sau cefalee la rece și este una dintre cele mai frecvente dureri de cap primare, adică nu are o cauză medicală.

Ce este durerea de cap Brain freeze?

Durerea de cap de la înghețată este o reacție a organismului la expunerea la alimente sau băuturi extrem de reci, care intră în contact cu acoperișul gurii (palatul). Această expunere determină o constricție bruscă a vaselor de sânge din zona respectivă, care apoi se dilată rapid pentru a se adapta la schimbarea de temperatură. Acest proces declanșează eliberarea unor substanțe chimice care stimulează nervii sensibili la durere din zona frontală a creierului.

Durerea de cap de la înghețată se manifestă printr-o senzație intensă și pulsatorie, care poate iradia spre frunte, tâmple sau ochi. Durerea apare în câteva secunde după consumul alimentului sau băuturii reci și durează între 10 și 60 de secunde, în funcție de sensibilitatea fiecărui individ. Durerea dispare de la sine, fără a necesita tratament.

Cine este predispus la durere de cap?

Durerea de cap de la înghețată poate apărea la oricine, indiferent de vârstă, sex sau rasă. Totuși, există anumiți factori care pot crește riscul sau severitatea acestui fenomen:

- Consumul frecvent sau excesiv de alimente sau băuturi reci, precum înghețata, sucurile, shake-urile sau cocktailurile

- Consumul rapid sau înghițirea pe nerăsuflate a alimentelor sau băuturilor reci

- Sensibilitate crescută la rece la nivelul gurii sau al dinților

- Prezența unor afecțiuni dentare, precum cariile, gingivita sau abcesele

- Prezența unor afecțiuni neurologice, precum migrena, cefaleea în cluster sau nevralgia trigeminală

Cum se previne durerea de cap înghețată?

Durerea de cap de la înghețată nu este o problemă gravă și nu are efecte pe termen lung asupra sănătății. Totuși, pentru a evita disconfortul și a te bucura de plăcerea consumului de alimente sau băuturi reci, poți adopta câteva măsuri simple de prevenire:

- Consumă alimentele sau băuturile reci cu moderație și lent, fără să le înghiți pe nerăsuflate

- Evită să pui alimentele sau băuturile reci în contact direct cu acoperișul gurii; poți folosi o paie pentru a bea sucurile sau shake-urile

- Menține o igienă orală adecvată și tratează eventualele probleme dentare care pot crește sensibilitatea la rece

- Consultă un medic neurolog dacă ai dureri de cap frecvente sau severe, care nu sunt legate de consumul de alimente sau băuturi reci