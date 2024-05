UPDATE 23:20 Cel puțin un suspect ar urma să fie reținut, însă audierile se vor prelungi după miezul nopții, deoarece suspecții vor da noi declarații, după ce avocatul Trăilă ar fi făcut denunțuri - SURSE citate de Anca Alexandrescu.

UPDATE 23:10 - Potrivit surselor citate de Anca Alexandrescu, avocatul Doru Trăilă ar fi încheiat cu procurorii DNA un acord de recunoaștere încă de acum o lună.

UPDATE: Un alt general în rezervă, Dan Căpșună, ar fi suspect, au indicat surse Realitatea Plus.

UPDATE: Potrivit surselor Realitatea Plus, primul care a intrat pentru a răspunde întrebărilor procurorilor anticorupție a fost generalul Dumitru Dumbravă, după care a urmat generalul Florian Coldea.

UPDATE - Dan Tocaci, om de afaceri din anturajul lui Coldea-Dumbrava si membru provizoriu in Consiliul de Administratie al companiei de salubritate Romprest, a ajuns si el la sediul DNA din Capitala.

UPDATE 12:00 - La DNA a ajuns, joi, cu cateva minute inainte de ora pranzului, si Florian Coldea. Acesta a refuzat sa vorbeasca cu jurnalistii si sa raspunda intrebarilor acestora.

In plus, potrivit surselor Realitatea PLUS, alaturi de Coldea, si Dumitru Dumbrava, avocatul Doru Traila si Dan Tocaci, soferul fostului patron al Romprest, sunt pusi sub acuzare de procurorii anticoruptie. Acestia sunt acuzati de trafic de influenta, si aici vorbim despre acuzatii ce au legatura cu companiile de consultanta pe care acestia le detin si prin care au ajuns sa faca bani in urma santajarii unor oameni de afaceri.

Asteptam sa vedem daca toti cei in cauza au luat decizia de a raspunde acuzatiile sau vor preleva de dreptul la tacere.