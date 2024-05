Berbec

Petreci foarte mult timp in fata calculatorului si din aceasta cauza, incep sa apara si durerile de cap legate de afectiunile oculare. Mergi rapid la un medic specialist si de ce nu, investeste intr-un ecran sau in ochelari de protectie. Aceasta cheltuiala isi va dovedi utilitatea mai tarziu!

Taur

Vei cheltui foarte mult astazi si din aceasta cauza, o sa primesti reprosuri din partea jumatatii tale. Este important sa porti un dialog cu respectiva persoana si de ce nu, sa ii urmezi indicatiile! E evident ca esti usor de influentat si pentru a nu afecta bugetul familiei, mai bine te abtii de la luarea unor decizii!

Gemeni

Asculta-ti instinctul, mai ales atunci cand vine vorba de viata amoroasa! Chiar daca esti obisnuit/a sa iti iei masuri de precautie, uneori nu poti face acest lucru si e necesar sa iti asumi anumite riscuri! Fa-o fara sa stai prea mult pe ganduri, e necesar sa fii mult mai spontan/a!

Rac

Esti supus/a unei presiuni imense la locul de munca si din aceasta cauza, starea ta de sanatate are de suferit. Urmeaza exemplul colegilor tai mai in varsta si nu te mai implica in problemele care nu te privesc in mod direct! Nu uita, ceea ce nu stii, nu te poate afecta!

Leu

Situatia ta financiara incepe sa se redreseze treptat si dupa o perioda mai dificila, poti in sfarsit sa iti indrepti atentia si catre diverse oportunitati de distractie si relaxare. O buna idee poate fi sa iti alegi concediul intr-o destinatie exotica si sa incerci preparate sau activitati specifice zonei in care mergi!

Fecioara

In prima jumatate a acestei zile o sa primesti anumite sarcini inedite, care te vor speria intr-o mica masura. Din fericire, ti se ofera si instructiuni precum si un veritabil suport, la nevoie. Ca de obicei, o sa te descurci excelent si inca o data, vei starni admiratia colegilor!

Balanta

Nu te grabi sa iei decizii importante in aceasta zi! Contrar cutumei si uzantelor, toate eforturile tale vor fi interpretate intr-o maniera cel putin dubioasa, iar lucrul acesta te va pune serios pe ganduri. Cel mai bine este sa fii mai rezervat/a, cel putin pentru o perioada!

Scorpion

Dimineata te vei trezi cu fata la cearsaf si vei avea nervi pe toata lumea. Incearca sa iti controlezi pornirile pentru ca de fiecare data cand esti impulsiv/a, faci cate o greseala. Din fericire, pe seara totul va reveni la normal!

Sagetator

Ar trebui sa te preocupe mai mult dezvoltarea personala, si totodata, sa te concentrezi pe sarcinile de acasa! Viata inseamna mai mult decat problemele de la job, si in niciun caz nu trebuie sa permiti ca acestea sa te insoteasca in locuinta!

Capricorn

Nu ai observat ca esti tot mai izolat la locul de munca? Trebuie sa fii mai sociabil/a si mai zambaret/zambareata! Altfel, in curand o sa se instaleze rutina si plictiseala, iar in acest moment nu esti pregatit/a pentru schimbari majore! Recunoaste, job-ul tau este foarte bun si iti aduce multe satisfactii, nu doar financiare!

Varsator

Daca esti parinte si vrei ca cel mic sa fie o persoana altruista, trebuie sa fii tu un astfel de model! Nu uita, copiii invata cel mai bine prin imitatie si daca vrei sa fie educati si politicosi, trebuie sa fii atent/a la exemplele pe care i le oferi!

Pesti

Esti foarte aglomerat/a astazi si din aceasta cauza, nu reusesti sa duci la indeplinire toate proiectele. Incearca sa te tii de programul anterior stabilit si daca e cazul, sa ceri sprijin! Din fericire, pe seara vei reusi sa te relaxezi cu adevarat!

Sursa text: Eva.ro