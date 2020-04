COVID-19. Statele Unite, în continuă creștere: peste UN MILION de infectări cu noul coronavirus/Bilanțul morților se apropie de 60.000

Marți seară numărul celor infectați cu COVID-19 a ajuns la 1.029.878, dintre care numai 21.835 de cazuri au fost raportate în ultimele 24 de ore.

Dintre cei peste un milion de americani infectați, 2%, adică 14.868, sunt in stare critica

Bilanțul morților a ajuns la 58.640, în creștere cu 1.991 față de ziua de luni.

Cel mai afectat stat rămâne New York, cu peste 295.106 de cazuri confirmate si 22.900 de morți, potrivit datelor centralizate de Worldometers și Corona. Pe al doilea loc la numărul de infectări este New Jersey - 113.856 de cazuri, jumătate din cele confirmate în New York, și 6.442 de morți, apoi Massachusetts, cu peste 58.300 de cazuri confirmate și 3.153 de decese.

Metropola New York continuă să aibă cele mai multe cazuri de infectare dintre toate orașele americane, ajungând marți seară la 162.338 de cazuri de infectare și 17.682 de morți.

În ultimele 24 de ore s-au vindecat 2.399 de americani, numărul total al acestora ajungând la 140.138 de la începutul declanșării epidemiei în SUA.

Până marti, pe teritoriul Statelor Unite au fost făcute 5.823.807 de teste pentru verificarea infectiei cu COVID-19.