Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Dr. Dan Georgescu, chirurg oculoplastician, în premieră la Realitatea PLUS: ”Fumatul afectează toate bolile autoimune, inclusiv orbitopatia tiroidiană… deci pe pacienții care fumează, dacă nu se lasă, chiar nu pot să îi ajut. Deci, chiar dacă facem operații la fumători, șansa de reactivare a bolii mai târziu e de 35%. Și atunci facem o operație complicată cu un rezultat foarte bun și câțiva ani mai încolo, boala se reactivează și o luam de la capăt.” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net