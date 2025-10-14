Este încă o zi decisivă pentru tăierile cerute de Ilie Bolojan. Coaliția se întâlnește chiar la această oră ca să decidă cum va arăta al treilea pachet de măsuri de austeritate. Ședința se anunță tensionată în contextul în care chiar primarii PNL i-au cerut lui Ilie Bolojan să ia mai repede o decizie care să țină cont și de punctul lor de vedere sau chiar să plece acasă.