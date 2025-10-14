Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Daniel Zamfir face dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea PLUS: “ Și-a venit acel dezastru cu creditele-n franci elvețieni. Atunci, pentru oameni, chiar a fost un dezastru pentru că a fost o înșelătorie a băncilor. Băncile, în frunte cu Guvernatorul nostru, încuraja oamenii să ia credite în franci elvețieni, deși oamenii n-au primit în moneda respectivă … și-atunci oamenii de bună credință mergeau pe recomandările băncilor, nu-i așa? Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net