"România rămâne un pilon al securității la Marea Neagră". Parteneriatul Strategic, în centrul discuțiilor dintre Sorin Grindeanu și Darryl Nirenberg
Președintele PSD Sorin Grindeanu a avut marți o întrevedere la Camera Deputaților cu noul ambasador al Statelor Unite la București Darryl Nirenberg. Întâlnirea a vizat consolidarea Parteneriatului Strategic și cooperarea în domenii considerate esențiale pentru securitatea regională.
„M-am bucurat să discut astăzi, la Camera Deputaților, cu Excelența Sa Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite la București”, a transmis Grindeanu într-un mesaj postat pe Facebook.
Liderul PSD a subliniat importanța relației bilaterale, afirmând că în cadrul dialogului a „am reafirmat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și SUA" și a discutat despre interesele și valorile comune. Grindeanu a reiterat rolul României în regiune, precizând că \"ara noastră „rămâne un pilon important pentru securitatea regiunii Mării Negre și pentru stabilitatea sud-estului Europei”.
Discuțiile au vizat și cooperarea în domeniul securității, apărării, energiei și resurselor critice, precum și proiecte cu impact strategic pentru România și Uniunea Europeană.
În contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, liderul PSD a evidențiat necesitatea coordonării între parteneri. „Am subliniat importanța coordonării dintre parteneri”, a spus acesta, adăugând că „interesul securizării rutelor comerciale” este esențial pentru stabilizarea prețului petrolului.
Grindeanu a precizat că prioritatea principală rămâne protejarea cetățenilor români aflați în regiune. „Cea mai importantă preocupare este protejarea cetățenilor români aflați în regiune și repatrierea acestora în condiții de siguranță”, a transmis Sorin Grindeanu.
Citește și:
- 17:39 - Negrescu cere răspuns de la vârful UE după căderea dronei rusești în Galați. Europarlamentarul a sesizat-o pe Kaja Kallas
- 16:56 - Dragoș Pîslaru, despre legea salarizării: „Materialul apărut pe surse nu este un document oficial"
- 15:48 - Nicușor Dan, reacție după drona rusească căzută la Galați: „Instituțiile au acționat corect și coordonat. Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei"
- 15:47 - Rareș Bogdan, întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea -FOTO
