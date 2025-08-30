Turcescu: „Parlamentul tace în fața măsurilor lui Bolojan!”

„Eu cred că Parlamentul României ar trebui să fie desființat...este perfect inutil după ce o lungă perioadă de timp a fost irelevant.

Bă, pachetele astea de măsuri luate de Bolojan ar fi necesitat într-o societate normală la cap o dezbatere parlamentară complexă în care... fiind vorba de comisii, că avem comisii...oamenii veneau, își spuneau punctul de vedere.

Dezbaterea asta a fost complet anulată... se vine cu pachetul de măsuri spart în pachețele, se asumă răspunderea și răspundericile și pachetul de măsuri trece și dă-i drumul Românie și trăiește după cum și-au imaginat Bolojan și gașca lui... și atunci la ce mai ținem Parlamentul României?

Ați auzit de la... nu știu, președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților, șefii de comisii, de buget, de finanțe... i-ați auzit zicând ceva? De dezbaterea asta, de taxe, impozite, despre ce vrea Guvernul, ați auzit vreun punct de vedere? Să zică vrem și noi să fim întrebați, să fim luați în calcul.

Deci, România este condusă în momentul de față de o oligarhie politică nealeasă. Cum îi trece pe chelie lui Bolojan, cu ce discuta el în Guvern cu 5-7-10 inși, maximum.”, a declarat jurnalistul Robert Turcescu.