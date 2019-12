PSD iese la atac. Ce decid social-democrații în ședința CEX de luni

Totodată, PSD ia în considerare şi sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu angajarea răspunderii Guvernului pe modificările la Ordonanţa de urgenţă 114/2018, urmând să fie atacată pe fond, nu pe formă, au mai precizat sursele citate.

CExN al PSD va mai lua în discuţie o propunere a liderului interimar al social-democraţilor, Marcel Ciolacu, privind modalitatea candidaturii la conducerea formaţiunii la congresul din luna februarie.

Marcel Ciolacu a anunţat vineri că va propune Comitetului Executiv Naţional al PSD, care va avea loc luni, ca la Congresul partidului, care va avea loc în luna februarie, ca viitoarea conducere a partidului să fie aleasă pe bază de moţiune, fiecare candidat urmând să vină cu propria echipă şi cu propriul program politic.

"Congresul va avea loc cel târziu până pe data de 29 februarie. La 1 martie partidul trebuie să fie în precampania alegerilor locale. (...) Eu am venit cu solicitarea şi în faţa colegilor şi să vin pentru un vot luni, la Comitetul Executiv, ca la congres candidaturile să fie pe moţiuni, asta însemnând - cel care candidează la funcţia de preşedinte, pe o perioadă limitată, printr-un congres extraordinar, să vină cu o echipă, cu un program politic, cu o viziune nouă asupra acestei perioade, în primul rând cu privire la alegerile locale şi parlamentare care vor avea loc anul viitor. E un mod mult mai european şi nu mai transformăm Congresul PSD în lupta pentru funcţii. (...) Fiecare va veni cu viziunea lui şi cu modificările la statut. (...) Fiecare candidat la funcţia de preşedinte va veni cu o echipă şi cu un program politic, iar congresul va alege drumul şi mesajul şi linia partidului", a declarat Ciolacu la DC News.

El a menţionat că va propune şi "anumite modificări" la Statutul PSD, care trebuie convenite în CExN al PSD.

În ceea ce priveşte situaţia din PSD, liderul formaţiunii a spus că există o analiză în curs, care, până la campanie, va fi "foarte clar explicată".

Un alt punct de pe ordinea de zi s-ar putea referi la reprimirea în PSD a primarului sectorului 3, Robert Negoiţă.

Ciolacu a precizat tot vineri că va îndrepta situaţia în privinţa colegilor excluşi sau suspendaţi abuziv din PSD şi a anunţat că la Comitetul Executiv Naţional de luni va propune revenirea în partid a primarului sectorului 3, Robert Negoiţă.

"O să propun să ştergem acea sancţiune în acest CExN. (...) Cred că locul lui Robert este înapoi în PSD. Eu am această posibilitate să încerc măcar juridic să îndrept anumite greşeli. Deciziile au aparţinut celorlalţi. Şi mai sunt colegi care au plecat la Pro România - 22 de parlamentari - este o decizie care ţine de preşedinţii de organizaţii. Conducerea centrală nu are voie să ia decizii până când organizaţiile nu se exprimă în interior şi astfel aşezăm baza partidului pe nişte principii democratice. (...) Victor Ponta este liderul unui partid politic. Mai mult, dânsul s-a exprimat foarte clar că nu doreşte să revină în PSD, lucrurile sunt închise. Noi nu am exclus o viitoare reîntregire a stângii sau o viitoare colaborare la alegerile locale şi parlamentare, e un lucru normal, raţional. (...) În schimb, am stabilit să nu ne mai unim de dragul de a ajunge la guvernare. (...) Nu exclud un proiect naţional comun, lucrul acesta trebuie să vină ori de la liderii politici ori de la preşedintele României", a detaliat liderul interimar al PSD.