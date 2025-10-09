Vorbim despre noi mișcări disperate ale reziștilor pentru a pune mâna pe Capitală. Mai exact, despre un nou proiect inițiat de către partidul USR pentru preluarea unei locații extrem de importante pentru Capitală.

"USR propune preluarea Arenelor Romane de către Primăria Capitalei pentru reabilitare și redeschidere pentru public", se arată în comunicatul transmis de aceștia.

Pe de altă parte, Cătălin Drulă este în cărți pentru a intra în cursa pentru Primăria Capitalei. Nu este clar însă când vor avea loc alegerile pentru această funcție extrem de importantă. Mai mult decât atât, Drulă este susținut, pe lângă propriul partid, și de către Nicușor Dan pentru a prelua funcția de primar general al Municipiului București.

În plus de asta, echipa de consilieri de la Primăria Municipiului București pe acre a avut-o Nicușor Dan din partea reziștilor s-a mutat zilele trecute la Cotroceni, având în vedere că au fost semnate mai multe decrete pentru numirea în funcție a mai multor consilieri prezidențialei. Astfel, din echipa lui Nicușor Dan fac parte inclusiv șoferul, consilierii de la Primăria Municipiului București, dar și secretara - cei care i-au fost alături în campania electorală.