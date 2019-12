Marcel Ciolacu, întrebare incomodă pentru Iohannis: Unde este criza în România?

2019-12-11 08:12:08 Florian

In mintea lui ,refuza sa inteleaga ca actuala class political nu ne reprezinta! Parlamentul nu este al poporului , adunatura de oportunisti! Privilegii peste avantaje enorme fata de majoritatea cetatenilor! In interesul lor voteaza cu doua maini ,pt dreptate sunt impotriva ! Da aceasta este criza , saracul Roman e strans cu usa an de an ! Cu biruri si birocratie stufoasa ! Ca si Bucuresti , parlamentul este sufocat de oameni legati de scaune care nici nu vor sa auda de cei ddin Strada ! Si as putea continua toata ziua cu motive !