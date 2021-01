CHECK-IN. Nicușor Dan renunță la procesele intentate de Firea

Primarul general, Nicusor Dan, a anuntat ca Primaria renunta la procesele deschise de fosta administratie impotriva presei si opozantilor. Multe dintre aceste dosare se afla in prezent pe rolul instantei. Gabriela Firea i-a dat in judecata pe cei care au indraznit sa o critice in timp si au solicitat plata de daune morale de cate 100.000 de euro fiecaruia.

Actualul edil a evaluat situatia si a concluzionat ca este inacceptabil sa te folosesti de o institutie publica pentru imaginea ta si mai grav pentru a intimida pe cei care exprima un alt punct de vedere. Nicusor Dan a facut astfel referire la libertatea de exprimare despre care a spus ca este un atribut al unei democratii sanatoase.

Democratia trebuie incurajata, si nu intimidata! Aproximativ 18 jurnalisti celebrii scapa de procesele pe care le aveau cu Primaria Capitalei. Opt dosare aflate pe rolul instantelor vor fi retrase, iar in cazul altor trei, institutia va renunta dup ace va primi motivarea hotararilor judecatoresti din prima instanta.

In cazul altor cinci procese, Primaria a pierdut definitiv, insa Nicusor Dan nu a precizat ce se va intampla cu ele. Cel mai probabil, hotararile judecatorilor vor fi respectate. Un pas important in intelegerea rolului constructiv al criticilor de presa, asadar, la Primaria Bucurestiului.

