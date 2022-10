„România și-a luat toate măsurile pentru intrarea în Schengen, iar o decizie politică luată, în cazul de față, de Olanda, duce la o pierdere, la nivelul anului 2016, între 5 și 10 miliarde de euro pe an. Prin verificările la frontiera sunt cheltuiți între 1,3 și 5 miliarde de euro pe an. Acestea sunt sumele de care România este privată. Am demonstrat, în criza de la granița țării nostre, că am putut să gestionăm un flux de oameni respectând toate standardele pentru înregistrarea lor. Românii și bulgarii trebuie să fie membri cu drepturi depline în Uniunea Europeană, iar accederea la Schengen are impact în tot ceea ce vrem să facem într-o Europă Unită și suverană”, a declarat Florin Spătaru în emisiunea „România Suverană”.