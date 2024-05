"Nu mi-au furat nimic, nici acte şi nici altceva din birou. Numai uşa de la intrare era forţată cu o şurubelniţă, ceva. Am găsit uşa încuiată şi dacă nu-mi atrăgeau atenţia o cupă pusă frumos în mijlocul camerei, în picioare şi un biblioraft mişcat, nu mi-aş fi dat seama că a intrat cineva acolo. Mi-a fost teamă că mi-au pus droguri sau bani prin birou, dar se pare că nu. Poliţiştii au găsit nişte amprente şi vom vedea despre cine este vorba", a declarat, pentru AGERPRES, primarul Constantin Bănacu.



Candidat din partea PSD pentru al şaselea mandat de primar al comunei Bărbăteşti, Bănacu a precizat că îl suspectează pe unul dintre adversarii săi politici pentru această întâmplare.



"Din august şi până acum sunt 171 de postări pe reţelele de socializare, de pe conturi false, cu ameninţări la adresa mea şi a familiei mele. Îmi spun că voi sfârşi ca fostul primar. Nu ştiu ce anume vor să insinueze, că fostul primar a murit de bătrâneţe. Cred că unul dintre contracandidaţii mei e în spatele acestei mizerii, că altcineva nu are cine. Şi luni a mai fost o tentativă de a intra în primărie. Pe la 3 noaptea au testat vigilenţa paznicului şi au dat cu nişte bolovani înspre primărie, dar cum acesta i-a observat, au plecat. De data acesta, au aşteptat ca paznicul să plece şi au intrat prin beci în clădire. Dar v-am spus că nu au luat nimic. Nici documente şi nici altceva, că am verificat", a mai spus primarul.



Poliţia Vâlcea a transmis că se fac cercetări în acest caz.



"La data de 30 mai a.c., poliţiştii Secţiei nr. 9 Pietrari au fost sesizaţi cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în sediul unei instituţii publice din localitatea Bărbăteşti. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violarea sediului profesional, urmând ca, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, să se stabilească situaţia de fapt în vederea aplicării măsurilor legale în consecinţă", au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea.