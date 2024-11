Artista a mărturisit că decizia de a pierde în greutate a venit în urma unui control medical de rutină, unde a fost diagnosticată cu tromboză. În plus, comentariile și privirile critice ale unor colegi au fost un alt factor motivațional pentru transformarea sa.

Cum a slăbit Nicoleta Fiodorov din Republica Moldova

În cadrul emisiunii „Seară perfectă” de la ProTV Chișinău, Nicoleta a explicat cum kilogramele în plus s-au acumulat pe parcursul a doi ani, în care alimentația sa a fost extrem de bogată în calorii și nesănătoasă. „Începusem să iau în greutate de aproximativ doi ani, adăugând câte 25 de kilograme anual. Mâncam tot ce era interzis – făinoase, chipsuri, hot-dog-uri, iar seara nu mă culcam până nu mâncam ceva dulce. Era ca un viciu,” a declarat aceasta.

Nicoleta Fiodorov a slăbit 54 de kilograme într-un singur an / Sursa foto - Instagram

În ciuda dificultăților, Nicoleta Fiodorov a dovedit o determinare ieșită din comun, respectând regimul impus fără abateri. „Prima condiție este alimentația. Nu există nicio pastilă magică dacă nu ai grijă la ce mănânci. Am urmat un program de suplimente alimentare timp de nouă luni și am reușit să slăbesc 50 de kilograme. După ce am renunțat la program, am mai slăbit încă trei kilograme, iar acum îmi doresc să mai pierd doar două pentru a ajunge la greutatea pe care o aveam în 2019,” a explicat ea.

Transformarea Nicoletei Fiodorov a fost apreciată de cei din jur, iar artista promite că va menține acest stil de viață, fiind hotărâtă să nu mai revină niciodată la kilogramele pe care le avea în trecut.