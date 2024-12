Pe 12 decembrie, vestea acceptării fiicei sale la una dintre cele mai renumite instituții de învățământ din lume a fost primită cu multă emoție de Andreea Marin. „Este greu să îți pregătești copilul să plece pe un tărâm atât de îndepărtat, dar o susțin cu tot sufletul. Ea este atrasă de un sistem de învățământ care o motivează și care, din păcate, nu se regăsește în totalitate în România. Chiar dacă, la un moment dat, am studiat și eu în Statele Unite, viața mea este aici, în România. Vom vedea ce îi rezervă viitorul, dar acum, ea are ocazia să învețe într-un sistem care o face să își dorească mai mult”, declara Andreea Marin cu câteva luni înainte de acceptarea Violetei.

Costuri uriașe pentru studii la Cornell University

Studiile universitare la Cornell University presupun o cheltuială considerabilă, iar familia Marin-Bănică nu face excepție. Taxele de școlarizare pentru un student internațional la Cornell variază între 65.000 și 72.000 de dolari pe an, în funcție de programul ales. Pe lângă aceste taxe, mai sunt și alte cheltuieli semnificative, precum cazarea și mesele în campus, care ajung la aproximativ 16.000-18.000 de dolari anual.

În plus, studenții sunt obligați să plătească asigurarea medicală, care costă aproximativ 13.000 de dolari pe an, iar cheltuielile pentru cărți și materialele necesare studiilor pot adăuga încă 1.000-1.500 de dolari pe an. La acestea se adaugă și transportul între România și Statele Unite, care presupune aproximativ 5.000 de dolari anual.

Astfel, planul financiar pentru un an de studii la Cornell ajunge la o sumă totală cuprinsă între 87.000 și 100.000 de dolari. Pentru întreaga perioadă de patru ani, costurile totale se ridică la aproximativ 400.000 de dolari (echivalentul a aproximativ 400.000 de euro).

Un vis care devine realitate

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr., are ocazia să urmeze o educație de top într-unul dintre cele mai renumite colegii din lume. Acest lucru reprezintă nu doar o realizare personală semnificativă pentru tânăra studentă, ci și un exemplu de sacrificiu și susținere din partea părinților săi. Deși costurile sunt ridicate, Andreea și Ștefan sunt hotărâți să investească în educația fiicei lor, pentru a-i oferi oportunitățile pe care le merită.

Cu toate acestea, această alegere aduce cu sine o sumă impresionantă de cheltuieli care depășește cu mult ceea ce își poate permite o familie obișnuită. Însă pentru Andreea și Ștefan, investiția în educația fiicei lor este considerată o prioritate, iar suportul lor pentru Violeta este necondiționat.